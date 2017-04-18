Сегодня 18 апреля 2017 года, 12:47

Изменения к Закону о градостроительной деятельности рекомендуется принять во втором чтении

Парламентский комитет по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ рассмотрел вопрос о согласовании законопроектов по вопросам энергетической эффективности и концепции законопроекта о внесении изменений в Закон «О регулировании градостроительной деятельности». Об этом сообщается на сайте Верховного Совета Украины.

Члены Комитета по результатам рассмотрения приняли решение рекомендовать Верховному Совету принять во втором чтении и в целом проекты законов «О коммерческом учете коммунальных услуг» №4901 и «О жилищно-коммунальных услугах» №1581-д, сравнительные таблицы которых доработаны и согласованы с законопроектом «О рынке электрической энергии Украины» №4493, а также с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению, Секретариатом Европейско го энергетического сообщества и другими заинтересованными общественными институтами и международными экспертами.

По результатам рассмотрения вопроса о концепции законопроекта о внесении изменений в Закон «О регулировании градостроительной деятельности», большинством депутатами поддержано предложенный законопроект, положения которого направлены на:

- введение нового вида документации по пространственного планирования на местном уровне - плана объединенной территориальной общины;

- обеспечение доступа инвесторов и общественности к документации по пространственному планированию через Государственный реестр планировочной документации на региональном и местном уровнях на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере строительства, архитектуры и градостроительства;

- устранение коллизий градостроительного законодательства, порождающих споры и тормозящих экономический рост территорий и т.д.

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