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Определен порядок возмещения расходов лицами, которые учились по госзаказу в полицейских вузах

18 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Правительство утвердило порядок возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских. Порядок утвержден постановлением КМУ от 12 апреля 2017 года № 261.

Решение принято во исполнение Закона Украины «О Национальной полиции», которым определен механизм возмещения лицами, которые учились по государственному заказу в вузах, осуществляющих подготовку полицейских, расходов, связанных с их содержанием в таких заведениях, в случае досрочного расторжении контракта о получении образования или / или в случае увольнения со службы в полиции в течение трех лет после окончания обучения.

Установлена обязанность возмещать расходы в случае увольнения со службы в Национальной полиции по любым основаниям, кроме увольнения по болезни или в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий.

Расходы возмещаются согласно контракту, заключенному между вузом, органом полиции и учащимся. В случае, если лицо является несовершеннолетним, установленные правовые отношения осуществляются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Украины (пункт 2).

Согласно пункту 3, возмещение осуществляется в размере расходов, связанных с:

- денежным, продовольственным, вещевым, медицинским обеспечением;

- оплатой коммунальных услуг и потребленных энергоносителей (тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроэнергия).

Как устанавливает пункт 9 Порядка, взыскание суммы расходов прекращается в случае:

- восстановления на учебе лица, которое было отчислено из вуза;

- повторного принятия на службу в полицию.

Лицо вправе осуществить возмещение расходов с рассрочкой платежа до одного года (пункт 6).

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