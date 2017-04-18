Сегодня 18 апреля 2017 года, 11:16

Эксперты обсудили перспективы применения медиации в судебном процессе и процедуре исполнительного производства

6 апреля 2017 года Комитет по вопросам медиации Национальной ассоциации адвокатов Украины провел круглый стол на тему: «Перспективы применения медиации в судебном процессе и процедуре исполнительного производства». В мероприятии приняли участие адвокаты, судьи, представители Национальной школы судей Украины, медиаторы, представители Администрации Президента, Министерства юстиции Украины. Специальным гостем круглого стола стал Иракли Кандашвили - адвокат, медиатор, член Исполнительного комитета Ассоциации адвокатов Грузии. Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛИГАБизнесИнформ.

Открывая мероприятие, председатель Комитета по вопросам медиации Национальной ассоциации адвокатов Украины Владислав Ситюк отметил, что медиация, как процедура альтернативного разрешения споров, является одним из составляющих элементов Европейского правового государства.

«Эффективность медиационной процедуры признана европейским сообществом, которое рекомендует ее использование в качестве основного метода альтернативного разрешения споров, как на досудебном этапе, так и во время судебного производства, что находит свое отображение в подписанном Украиной Соглашении об ассоциации Украины с Европейским Союзом» — подчеркнул он.

Владислав Ситюк отметил, что эффективное развитие медиации в Украине возможно при непосредственном участии в этом процессе государства, которое должно обеспечить принятие соответствующей законодательной базы, необходимой для ее развития, что значительно приблизит наше государство к евроинтеграционным процессам.

Адвокат, сертифицированный медиатор, член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины» Марина Саенко рассказала о состоянии законодательного урегулирования медиации на Украине, преимущества ее применения по сравнению с традиционными способами разрешения споров, о возможной модели участия суда в медиации на примере опыта развитых стран мира и результатов реализации пилотных проектов внедрения медиации в украинских судах.

Эксперт отметила факторы, которые препятствуют развитию медиации в Украине, отдельно выделив недостаточную осведомленность о процедуре и, как следствие, низкий уровень доверия к ней, сопротивление со стороны юридического сообщества и низкую договорную способность, как ментальную особенность украинского общества.

Алексей Муравьев, судья Высшего административного суда Украины (2005-2016 гг), рассказал, что медиация сейчас очень нужна украинцам, поскольку поможет не только решить проблему загруженности судей, но и, возможно, поспособствует изменению менталитета украинцев, повысит уровень их способности решать споры путем диалога.

Руководитель отдела представительства интересов президента Украины в судах Виктор Короленко сообщил, что в некоторых судах в 2013 году был реализован Украинско-канадский проект «Образование судей — для экономического развития», в ходе которого судьи проводили процедуру медиации между сторонами спора. Большинство конфликтов, с которыми лица обращались в суд, были решены с помощью проведения этой процедуры. «Медиация позволяет удовлетворить требования обеих сторон без наличия победителей и проигравших», — отметил г-н Короленко.

Адвокат, медиатор, член Исполнительного совета Ассоциации адвокатов Грузии Иракли Кандашвили поделился опытом развития судебной медиации в Грузии.

По его словам, судебная медиация в Грузии существует с 2013 года, она регулируется процессуальным законодательством и применяется только в судебном производстве.

«В настоящее время подготовлен профильный законопроект «О медиации». Он должен урегулировать применение внесудебной медиации в Грузии. Сейчас медиация у нас работает в режиме пилотного проекта на базе Тбилисского Городского суда.

Обязательным условием выбора медиатора является его ранее или дальнейшее неучастие в решении спора в качестве адвоката, свидетеля или судьи. Медиатором в Грузии может быть любой желающий, прошедший обучение в Британской организации «Сenter for effective dispute resolution» (Центр эффективного разрешения споров)» —подытожил г-н Кандашвили.

Закрывая работу Круглого стола, Председатель Комитета по вопросам медиации Национальной ассоциации адвокатов Украины выразил надежду, что опыт развития судебной медиации в Грузии и других стран мира может стать неплохим примером для развития медиации на Украине.