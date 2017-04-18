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Суд арестовал экс-руководителя ГАИ Киева Н.Макаренко

18 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

14 апреля 2017 года по ходатайству столичной прокуратуры Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для экс-руководителя УГАИ ГУ МВД Украины в Киеве Н.Макаренко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн.

Как известно, бывший руководитель столичной Госавтоинспекции Н.Макаренко разыскивался украинскими правоохранительными органами за организацию схем системного взяточничества. В сентябре 2016 года правоохранители задержали его в московском аэропорту «Домодедово». В апреле 2017 года бывший чиновник экстрадирован.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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