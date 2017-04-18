Сегодня 18 апреля 2017 года, 11:16

Хорошие новости от «Юридической практики»

Решено отменить все нормативно-правовые акты времен Советского Союза

Кабмин предлагает отменить действие всех нормативных актов органов государственной власти и управления УССР и СССР. Законопроект разработан Минюстом. «Мы устанавливаем следующие сроки: в течение 6 месяцев с момента вступления в силу данного закона прекращают свое действие все подзаконные акты министерств, ведомств, комиссий, президиумов, которые принимались до обретения Украиной независимости, - объяснил Министр юстиции Павел Петренко. - В течение одного года с момента вступления в силу данного закона прекращают действие все законы УССР и СССР, которые сейчас действуют на территории Украины. В течение трех лет прекращают действие все кодифицированные акты УССР, которые на действуют сегодняшний день».

Принят Закон о частных детективах

Депутаты приняли Закон «О частной детективной (розыскной) деятельности», которым легализовано частную детективную деятельность. Закон определяет общие правовые основы организации частной детективной (сыскной) деятельности как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина на защиту своих законных прав и интересов.

Учетная ставка НБУ снижена до 13%

Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля 2017 года. Дальнейшее смягчение монетарной политики зависит от снижения рисков для ценовой стабильности.

Новый порядок обследования объектов строительства уделяет внимание правам маломобильных граждан

12 апреля правительство утвердило Порядок проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства. В частности, согласно документу не допускается проведение обследования объекта исключительно по фотографиям, видеозаписям, чертежам без визуального обследования. По письменному обращению общественных объединений лиц с инвалидностью представители таких объединений привлекаются владельцем или управляющим объекта для проведения обследования.

Работодатели получат компенсацию заработка призывников за 2014-2015 годы

Согласно принятому правительством решению работодатели, которые не получили в 2015 году в полном объеме из государственного бюджета компенсацию за 2014-2015 годы в пределах среднего заработка работникам, призванным на военную службу в особый период, смогут получить ее за счет средств госбюджета на 2017 год.

Для аграриев запустят IT-платформу

МинАПК инициирует разработку и внедрение инновационной IT-платформы для всех, кто связан агробизнесом. Цель глобальной IТ-платформы состоит в том, чтобы найти новые уникальные возможности, устанавливать открытые деловые связи. Одним из элементов платформы станет мобильное приложение, содержащее специальный чат для свободного общения. IT-платформа будет рассчитана на всех занятых в аграрной сфере, потенциальных фермеров и др.

НКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за газ

НКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за газ. «Наше решение, которое приняли и которое должно применяться с 1 апреля полностью меняем, отменяем. Это идентичные вещи. Юридически оно, возможно, иначе называется, но произойдет отмена решений, они не будут применяться ни для одного украинца повышения не произойдет», - сказал глава Комиссии Дмитрий Вовк.

Украина перейдет на хранение данных по технологии блокчейн

Правительство Украины и блокчейн-компания Bitfury подписали меморандум о сотрудничестве. Сделка включает в себя передачу всех электронных правительственных данных Украины на платформу блокчейн. Безопасная государственная система, построенная на блокчейн, может обеспечить миллиарды долларов активов и оказать значительное социальное и экономическое воздействие во всем мире.

В правительстве заявили, что не будут повышать акциз на алкоголь до 2018 года

Кабинет Министров не планирует инициировать повышение акцизов на алкогольную продукцию до конца 2017 года. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, подчеркнув, что все статьи, заложенные в государственном бюджете на 2017 год, остаются неизменными.

Адвокатской конторе «Коннов и Созановский» исполнилось 25 лет





