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Апелляционный суд Киева организовал творческую выставку работ детей с особыми потребностями «Пасхальная неделя»

14 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Апелляционном суде города Киева состоялась творческая выставка работ детей с особыми потребностями, посвященная светлому Дню Воскресения Христова. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Выставка «Пасхальная неделя» открылась в конференц - зале Апелляционного суда города Киева.

Организаторами региональной выставки выступили Апелляционный суд города Киева и Всеукраинская общественная организация инвалидов «Правозащитный союз инвалидов». Свои работы привезли воспитанники специализированных школ-интернатов и учреждений для детей с инвалидностью города Киева и Киевской области. Участниками мероприятия стали 45 детей, требующих особого внимания. «Все они – это не только дети с особыми потребностями, но и дети с особыми талантами, особой силой и верой в счастливое будущее. Все присутствующие на мероприятии смогли воочию убедиться в этом», – отмечают представители суда.

Все желающие имели возможность посетить выставку и посмотреть на плоды творческой, вдохновленной совместной работы, а именно: вышивки, изделия из бисера, работы из ткани, аппликации, рисунки, свечи, писанки, изделия из глины. В каждый свой продукт дети вкладывали душу, поэтому их работы вышли неповторимыми и уникальными.

«Именно благодаря выставкам, на которых можно созерцать плоды собственного творчества, дети понимают значимость своей ежедневной работы, чувствуют себя нужными. Ребята гордо представляли свои изделия, ведь для них эти работы являются чрезвычайно важным вкладом в общественно-полезную деятельность», – делятся своими впечатлениями организаторы.

Фотографии мероприятия размещены на Facebook-странице суда.

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