Сегодня 14 апреля 2017 года, 16:19

Почему Гоструда не имеет права проводить внеплановые проверки на основании обращений юрлиц?

Владислав Дубровский, младший юрист ЮФ GOLAW

На сегодня законодательством установлены значительные штрафные санкции для субъектов хозяйствования за нарушения в сфере трудовых отношений и занятости населения, что поощряет органы Гоструда к проведению внеплановых проверок.

С 1 января 2017 вступили в силу изменения в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (далее - Закон).

Указанными изменения распространяются, в том числе, на деятельность Гоструда при осуществлении им государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения (далее - контролирующие мероприятия).

В частности, Закон устанавливает, что Гоструда должна осуществлять проверки с учетом особенностей, определенных законами в соответствующей сфере и международными договорами. Также установлен перечень статей Закона, соблюдение которых является обязательным для Гоструда при осуществлении контролирующих мероприятий.

В указанном перечне статей отсутствует ссылка на ч. 1 статьи 6 Закона, которым устанавливается исчерпывающий перечень оснований для проведения внеплановых проверок, поэтому существует риск использования этого представителями Гоструда при их осуществлении.

В частности, сейчас действует Порядок проведения проверок должностными лицами Государственной инспекции Украины по вопросам труда и ее территориальных органов утвержден Приказом Министерства социальной политики Украины от 02 июля 2012 г. № 390 (далее - Порядок). В пункте 3 Порядка значится, что внеплановые проверки могут проводиться не только по обращениям физических лиц, как того требует Закон, но и по обращениям юридических лиц, что Законом не предусмотрено.

На практике такие обращения юридических лиц зачастую представляют собой разного рода письма органов Пенсионного фонда, Государственной фискальной службы о наличии рисков нарушений в сфере трудовых отношений, занятости населения и др. Однако, такие обращения могут подготовить и недобросовестные конкуренты субъектов хозяйствования с целью получения определенных преимуществ на рынке.

По моему мнению, начиная с 1 января 2017 года, органы Гоструда не имеют права проводить внеплановые проверки на основании обращений юридических лиц в связи со следующим.

Как отмечалось выше, при осуществлении контролирующих мер Гоструда, кроме Закона, должна руководствоваться особенностями установленными законами, международными договорами в соответствующей сфере.

Поскольку Порядок является подзаконным нормативно-правовым актом, принятым Министерством социальной политики Украины, его положения не должны учитываться при осуществлении контролирующих мер, по крайней мере, в части, не противоречащей нормам Закона.

Также следует учитывать, что ратифицированы Верховной Радой Украины действующие международные договоры, как Конвенция Международной организации труда № 81 1947 года об инспекции труда в промышленности и торговле и Конвенция Международной организации труда № 129 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве, на которые есть ссылка в Порядке, не устанавливают дополнительных оснований для проведения внеплановых проверок.

Кроме того, в перечне статей Закона, обязательные для соблюдения органами Гоструда при проведении контролирующих мероприятий, является ссылка на статью 3 Закона. В указанной статье определены основные принципы осуществления надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Одним из таких принципов является осуществление государственного надзора (контроля) только при наличии оснований и в порядке, которые определены законом. При этом, напомним , что Порядок утвержден не законом, а подзаконным нормативно-правовым актом (приказом Министерства социальной политики Украины).

Еще одной нормой, которой должна руководствоваться Гоструда при проверках, является ч. 7 статьи 4 Закона. В ней указано, что если норма закона или другого нормативно-правового акта, изданного на основании закона, или если нормы разных законов или разных нормативно-правовых актов допускают неоднозначную трактовку прав и обязанностей субъекта хозяйствования или полномочий органа государственного надзора, такая норма трактуется в интересах предприятия.

Учитывая, что нет однозначности в вопросе правомерности установления дополнительного основания для проведения внеплановой проверки не законом, а другим нормативно-правовым актом, норма п. 3 Порядка (которой устанавливается дополнительное основание для проведения внеплановой проверки, а именно - обращение юридических лиц) должна трактоваться в пользу субъектов хозяйствования.

То есть, внеплановые проверки на основании обращений юридических лиц не должны проводиться органами Гоструда, а в случае возникновения споров по этому вопросу должны решаться в пользу субъектов хозяйствования.

Сейчас соответствующая судебная практика отсутствует, однако надеемся, что судебные органы будут учитывать положения законодательства и правильно их толковать при рассмотрении таких споров.

Автор: Владислав Дубровский, младший юрист ЮФ GOLAW