Сегодня 14 апреля 2017 года, 17:50

Решается вопрос об избрании меры пресечения замначальнику ГФС Киевщины, – ГПУ

Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины под процессуальным руководством прокуроров Департамента процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата ГПУ разоблачили факт злоупотребления служебным положением заместителем начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области. Об этом сообщает сайт ГПУ.

Следствием установлено, что милиционер путем злоупотребления властью и служебным положением, действуя в интересах ряда юридических лиц, подписал решение об отмене налоговых уведомлений-решений, в результате чего незаконно освободил субъектов хозяйственной деятельности от уплаты обязательных платежей, чем вызвал последствия в виде непоступления в госбюджет средств на сумму свыше 12 млн грн.

Сейчас органом досудебного расследования заместителю начальника ГУ ГФС в Киевской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.