В части Киева ограничат продажу алкоголя во время «Евровидения-2017»

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики депутаты поддержали обращение Национальной полиции Украины о запрете продажи спиртного во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2017».
Речь идет о запрете продажи пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и вин столовых в пределах отдельных территорий города Киева для минимизации рисков возникновения правонарушений во время «Евровидения-2017».
В соответствии с предложениями Нацполиции, ограничения предусматриваются с 4 мая по 15 мая на территории, прилегающей к «Еврогородку», и с 8 по 13 мая на территории вокруг Международного выставочного центра.
Комиссия по торговле решила поручить Департамента промышленности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) подготовить соответствующее распоряжение, сообщается на сайте мэрии.
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