Сегодня 14 апреля 2017 года, 14:48

Законопроект об ОРД: что предлагается и нужен ли новый закон?

Артем Пасько, адвокат АФ «Династия»

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в очередной раз предложено изложить в новой редакции – в начале апреля группой депутатов в парламент внесен соответствующий законопроект № 6284.

Необходимость принятия нового закона обусловлена моральной устарелостью действующего «Об оперативно-розыскной деятельности» 1992 года, обновлением в 2012 году Уголовного процессуального кодекса Украины, необходимостью согласования законодательства - с целью возвращения оперативным подразделениям права применения их возможностей по противодействию преступности, говорится в пояснительной записке.

Сейчас, как уверяют авторы проекта, практически парализовано деятельность по оперативному сопровождению уголовных производств из-за несамостоятельности оперативных работников в принятии решений; санкционирование оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий проблематичное и длительное.

Проектом закона определены основные термины, раскрыто задачи и принципы ОРД, определены подразделения, уполномоченные на осуществление ОРД, их обязанности и права, исчерпывающий перечень оснований проведения ОРД и т.д. Предлагается предоставить возможность осуществления ОРД:

- Государственному бюро расследований,

- Государственной пограничной службе Украины,

- Национальному антикоррупционному бюро Украины,

- Национальной полиции,

- Государственной фискальной службе,

- органам и учреждениям исполнения наказаний и СИЗО, подчиненных Министерству юстиции Украины,

- разведывательном органу Министерства обороны Украины,

- Службе безопасности Украины,

- Службе внешней разведки Украины,

- управлению государственной охраны,

- Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Запрещено проведение ОРД, согласно проекту, подразделениям других министерств, ведомств, общественным, частным организациям или лицам.

Также в законопроекте четко определяются сами оперативно-розыскные мероприятия и порядок их осуществления, требования к документальному оформлению, стадии ОРД, сроки ведения оперативно-розыскных дел. Что касается контроля за ОРД, предусмотрена, в частности, возможность парламентского, судебного и общественного контроля. Значительное внимание уделяется вопросам осуществления негласных следственных (розыскных) действий оперативными подразделениями в ходе уголовного производства.

Для «Юридической практики» законопроект № 6284 прокомментировал Артем Пасько, адвокат АФ «Династия»:

«Вот и очередная попытка вынести на рассмотрение законопроект «Об оперативно-розыскной деятельности». Авторы проекта говорят о крайней необходимости принятия нового Закона, так как действующий очень стар (1992 года) и не согласовывается с действующим законодательством, а «нужно идти в ногу со временем». По моему мнению, ничего нового в этом проекте нет, что касается именно оперативно-розыскной деятельности, поскольку это постулаты, в которые наши «слуги народа» вряд ли смогут привнести что-то новое.

Единственной целью данного проекта было согласование его с УПК 2012 года, для чего совсем не было необходимости выносить на рассмотрение проект именно нового Закона. Достаточным было определение четкого перечня подразделений, которые имеют право заниматься ОРД, с учетом нововведенных подразделений за последние годы, четкое ограничение «кому нельзя», про прокурорский надзор не забыть, и затем вставить выдержки из УПК 2012 года, чтоб Закон и УПК имели одинаковые формулировки и не противоречили друг другу.

В прошлом году пытались «пропихнуть Новый закон об ОРД», но «что-то пошло не так», поглядим, как это будет в этот раз».