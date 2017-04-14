Новый порядок обследования объектов строительства уделяет внимание правам маломобильных граждан

На своем заседании 12 апреля с.г. Правительство утвердило Порядок проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства.
Обследование объекта включает комплекс мероприятий, направленных на определение и проведение оценки фактических значений параметров технического состояния строительных конструкций, характеристик основания фундаментов, инженерных сетей и систем (кроме технологического оборудования), характеризующих эксплуатационную надежность объекта (в том числе обеспечение доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к реконструированных или построенных объектов жилого и общественного назначения).
Не допускается проведение обследования объекта исключительно по фотографиям, видеозаписям, чертежам без визуального обследования, отмечается в пункте 7 акта.
По письменному обращению общественных объединений лиц с инвалидностью представители таких объединений привлекаются владельцем или управляющим объекта для проведения обследования.
Данный документ доступен на сайте КМУ.
Сохранить:
Контакты:
Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: