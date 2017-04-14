Сегодня 14 апреля 2017 года, 17:50

Новый порядок обследования объектов строительства уделяет внимание правам маломобильных граждан

На своем заседании 12 апреля с.г. Правительство утвердило Порядок проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства.

Обследование объекта включает комплекс мероприятий, направленных на определение и проведение оценки фактических значений параметров технического состояния строительных конструкций, характеристик основания фундаментов, инженерных сетей и систем (кроме технологического оборудования), характеризующих эксплуатационную надежность объекта (в том числе обеспечение доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к реконструированных или построенных объектов жилого и общественного назначения).

Не допускается проведение обследования объекта исключительно по фотографиям, видеозаписям, чертежам без визуального обследования, отмечается в пункте 7 акта.

По письменному обращению общественных объединений лиц с инвалидностью представители таких объединений привлекаются владельцем или управляющим объекта для проведения обследования.

Данный документ доступен на сайте КМУ.