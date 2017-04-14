Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 апреля 2017 года, 14:48

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЕСПЧ: владея информацией, власти РФ были обязаны предотвратить теракт в Беслане

14 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

13 апреля с.г. Европейский суд по правам человека принял постановление по делу «Тагаева и другие против России».

Дело касалось захвата террористами школы в г. Беслане, Северная Осетия – Алания (Россия), в сентябре 2004 года. В течение более 50 часов тяжеловооруженные террористы удерживали в заложниках свыше тысячи человек, большинство из них – дети. Вследствие взрывов, пожара и боестолкновений, более 330 человек погибли (включая более 180 детей) и свыше 750 были ранены. Жалоба в Евросуд была подана 409 гражданами России, которые находились в заложниках и(или) получили ранения в ходе событий, или родственниками погибших.

Единогласно, Суд нашел нарушение статьи 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в связи с непринятием превентивных мер. «Власти располагали достаточно конкретной информацией о планируемом в регионе террористическом акте против образовательного учреждения. Тем не менее, не были предприняты достаточные шаги для того, чтобы пресечь сбор и подготовку террористов, их передвижение в день нападения; не были усилены меры безопасности в школе; ни администрация школы, ни население не были предупреждены об угрозе», – подчеркивается в релизе.

Пятью голосами против двух, Суд также установил нарушение статьи 2 Конвенции в части применения силами безопасности летальных средств. В отсутствии должного правового регулирования, по зданию школы велся огонь из тяжелого вооружения, такого как танки, гранатометы и огнеметы. Это отразилось на количестве жертв среди заложников, и привело к нарушению требований статьи 2, согласно которым применение силы, опасной для жизни, должно быть не более чем «абсолютно необходимым»

При этом Суд установил, шестью голосами против одного, что в данном деле отсутствовало нарушение статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты), учитывая усилия госорганов РФ.

«В рамках статьи 46 (обязательная сила и исполнение постановлений), Суд указал на необходимость принятия мер, направленных на осмысление произошедшего, повышение уровня применимых правовых и организационных стандартов и предотвращение подобных нарушений в будущем», – резюмируется в в пресс-релизе Суда.

Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская в своем комментарии обращает внимание на прецедентный характер данного решения для практики Суда.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1007) от 11/04/17 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007)
Государство и юристы

Минздрав переубеждает

Отрасли практики

Проверка подтекста

Судебная практика

Прямое включение

Тема номера:

Игра в монополию

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом