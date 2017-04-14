Сегодня 14 апреля 2017 года, 14:48

ЕСПЧ: владея информацией, власти РФ были обязаны предотвратить теракт в Беслане

13 апреля с.г. Европейский суд по правам человека принял постановление по делу «Тагаева и другие против России».

Дело касалось захвата террористами школы в г. Беслане, Северная Осетия – Алания (Россия), в сентябре 2004 года. В течение более 50 часов тяжеловооруженные террористы удерживали в заложниках свыше тысячи человек, большинство из них – дети. Вследствие взрывов, пожара и боестолкновений, более 330 человек погибли (включая более 180 детей) и свыше 750 были ранены. Жалоба в Евросуд была подана 409 гражданами России, которые находились в заложниках и(или) получили ранения в ходе событий, или родственниками погибших.

Единогласно, Суд нашел нарушение статьи 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в связи с непринятием превентивных мер. «Власти располагали достаточно конкретной информацией о планируемом в регионе террористическом акте против образовательного учреждения. Тем не менее, не были предприняты достаточные шаги для того, чтобы пресечь сбор и подготовку террористов, их передвижение в день нападения; не были усилены меры безопасности в школе; ни администрация школы, ни население не были предупреждены об угрозе», – подчеркивается в релизе.

Пятью голосами против двух, Суд также установил нарушение статьи 2 Конвенции в части применения силами безопасности летальных средств. В отсутствии должного правового регулирования, по зданию школы велся огонь из тяжелого вооружения, такого как танки, гранатометы и огнеметы. Это отразилось на количестве жертв среди заложников, и привело к нарушению требований статьи 2, согласно которым применение силы, опасной для жизни, должно быть не более чем «абсолютно необходимым»

При этом Суд установил, шестью голосами против одного, что в данном деле отсутствовало нарушение статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты), учитывая усилия госорганов РФ.

«В рамках статьи 46 (обязательная сила и исполнение постановлений), Суд указал на необходимость принятия мер, направленных на осмысление произошедшего, повышение уровня применимых правовых и организационных стандартов и предотвращение подобных нарушений в будущем», – резюмируется в в пресс-релизе Суда.

Судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская в своем комментарии обращает внимание на прецедентный характер данного решения для практики Суда.