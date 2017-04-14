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Работодатели получат компенсацию заработка призывников за 2014-2015 годы

14 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Кабинет Министров Украины сегодня на своем заседании внес изменения в свое постановление от 4 марта 2015 № 105. Минсоцполитики разработало проект акта с целью урегулирования выплаты компенсации за 2014-2015 годы предприятиям, фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным производственным кооперативам и физическим лицам-предпринимателям в пределах среднего заработка работникам, призванным на военную службу в особый период.

Согласно принятому правительством решению работодатели, которые не получили в 2015 году в полном объеме указанную компенсацию из государственного бюджета, смогут получить ее за счет средств госбюджета на 2017 год.

Такая компенсация будет выплачиваться предприятиям, фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным производственным кооперативам независимо от подчинения и формы собственности и физическим лицам-предпринимателям в пределах среднего заработка работников, призванных на срочную военную службу, военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или принятых на военную службу по контракту.

Соответствующее постановление КМУ доступно на сайте правительства.

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