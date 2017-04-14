Сегодня 14 апреля 2017 года, 16:19

Группа ДТЭК была обязана закупать уголь на конкурсной основе

Антимонопольный комитет Украины предоставил ПАО «ДТЭК Днепроэнерго», ООО «ДТЭК Востокэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» такие обязательные к рассмотрению рекомендации:

1) Осуществить мероприятия по закупке топливно-энергетических ресурсов (энергетических углей) для производства электрической энергии на конкурсной основе.

2) Осуществить закупку в период с мая по декабрь 2017 года топливно-энергетических ресурсов (энергетических углей) для производства электрической энергии на конкурсной основе, в объеме не менее 10% потребления (сжигания) энергетического угля для производства электроэнергии за аналогичный период 2016 года.

Сегодня рынок энергетического угля в Украине функционирует в условиях уменьшения производства угля в Донбассе, потери владельцами контроля над угледобывающими предприятиями, расположенными на территории, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия, повреждения и уничтожения шахтного фонда.

«При таких условиях, закупка группой ДТЭК определенного объема энергетического угля на конкурсной основе, могла бы стать индикатором рыночной цены на топливо и как следствие, устранить условия, которые могут способствовать возникновению возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынках электрической энергии и энергетического угля» , – отметила на заседании Комитета первый заместитель председателя Комитета Мария Нижник.

Принятию рекомендаций предшествовало проведение Комитетом основательного комплексного исследования рынков электроэнергии и энергетического угля. С отчетом Комитета по результатам этого исследования можно ознакомиться по ссылке.