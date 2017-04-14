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Уже сегодня учетная ставка снижается до 13% по решению НБУ

14 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля 2017 года. Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как подчеркивается, потребительская инфляция в марте 2017 составила 15.1% в годовом измерении. Рост цен ускорился в основном вследствие эффекта базы сравнения и увеличение производственных затрат.

Фактическое ускорение потребительской инфляции было ожидаемым и одновременно стало ниже траектории прогноза Нацбанка, опубликованном в Инфляционном отчете в январе 2017 года. Тогда Национальный банк ожидал, что в марте инфляция ускорится до 16.4% годовых.

Фундаментальные факторы инфляции оставались контролируемыми. Умеренная фискальная и монетарная политика и улучшение инфляционных ожиданий сдерживали ускорение базовой инфляции (6.3% в годовом измерении в марте 2017 года).

Давление на цены со стороны потребительского спроса оставался умеренным. Об этом свидетельствуют низкие темпы роста объемов розничного товарооборота в первые месяцы года. Спрос на рабочую силу восстанавливался через оживление экономической активности и улучшения деловых ожиданий предприятий. Но вместе с этим, диспропорции на рынке труда обусловили все еще высокий уровень безработицы в стране.

Ситуация на валютном рынке способствовала ослаблению давления на цены. Мировая ценовая конъюнктура для украинских экспортеров с начала года улучшилась за счет роста цен на сталь, железную руду и зерновые. Рекордные урожаи зерновых и масличных повысили экспортный потенциал. Высокие экспортные поступления обусловили укрепление гривны с середины января.

«Дальнейшее смягчение монетарной политики зависит от снижения рисков для ценовой стабильности на прогнозном горизонте», – отмечает в пресс-релизе НБУ.

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