Сегодня 14 апреля 2017 года, 14:48

АМКУ предоставил рекомендации Минобразования по вопросу изготовления студенческих билетов

13 апреля 2017 года на заседании Антимонопольного комитета Украины одобрены рекомендации Министерству образования и науки Украины об осуществлении мер, направленных на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и пресечение действий, имеющих негативное влияние на конкуренцию.

Указанные рекомендации предоставлены по результатам установленных в ходе расследования по делу обстоятельств, негативно влияющих на рынок изготовления карточек студенческих (ученических) билетов и которые возможно устранить путем внесения изменений в нормативно-правовые акты.

Министерство в 30-дневный срок со дня получения рекомендаций должно принять меры для создания равных конкурентных условий для участников рынка изготовления карточек студенческих (ученических) билетов, в том числе, но не ограничиваясь, путем разграничения функций ЧАО «Научно-исследовательский институт прикладных информационных технологий» как информационно-технического администратора ИВС «ОСВИТА», с одной стороны, и информационно-производственного узла, способного оказывать услуги по изготовлению карточек студенческих (ученических) билетов – с другой.