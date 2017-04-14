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Желающие стать частными исполнителями могут обращаться за разъяснениями к Минюсту

14 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Департамент Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины сообщает, что лица, которые изъявили намерение получить право на осуществление деятельности частного исполнителя, могут обращаться по вопросам, касающимся порядка направления их на стажировку, к главному специалисту отдела контроля Управления контроля за деятельностью органов ГИС Департамента – Гируштину Владиславу Юрьевичу.

Соответствующие контактные данные обнародованы на сайте Минюста.

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