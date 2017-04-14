Сегодня 14 апреля 2017 года, 13:17

АМКУ рассматривает дело в отношении «НОВА ПОШТА ИНТЕРНЕШНЛ»

В Антимонопольном комитете Украины по заявлению физического лица рассматривается дело о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации о сроках доставки ООО «НОВАЯ ПОЧТА ИНТЕРНЕШНЛ» товаров из-за рубежа, что вводит в заблуждение.

В частности, речь идет о сроках доставки заказов в Украину / в отделения «НОВА ПОШТА» на Украине или к заказчикам услуг на Украине с момента прибытия заказа на склад NP Shopping в США в то время, как действительный срок доставки заказов мог превышать этот срок.

«Учитывая изложенное, просим высказать свои замечания и соображения для более объективного расследования дела. Информация обязательно должна быть обоснованной!», — сообщается на сайте Комитета .