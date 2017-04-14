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Комитет признал коррупциогенным законопроект о создании «МТО Донбасс» на оккупированных территориях

14 апреля 2017 года Источник:Офіційний сайт Верховної Ради України

Комитет парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признал не соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства законопроект №4297 о создании Межобластного территориального объединения Донбасс (МТО Донбасс) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховного Совета.

«Комитет признал не соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства, такие законопроекты: Об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей (реестр. № 4297)», - отмечается в сообщении.

Так, законопроектом предлагается создать на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, на которых временно не осуществляются или осуществляются не в полном объеме полномочия органов государственной власти Украины, Межобластное территориальное объединение Донбасс (МТО Донбасс).

Предполагается, что МТО как неотъемлемая составляющая территории Украины будет иметь статус межобластного объединения с самостоятельной системой госуправления на принципах децентрализации и широких полномочий органов местного самоуправления. МТО образуется временно и не является самостоятельным субъектом системы административно-территориального устройства Украины.

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