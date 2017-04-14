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Офис Уполномоченного по правам человека будет собирать отказы от переезда в ОРДЛО

14 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Офис Уполномоченного Верховного Совета по правам человека присоединится к сбору свидетельств людей, которые отказываются переезжать на оккупированные территории в рамках обмена заложников. Об этом сегодня во время брифинга в Верховном Совете заявила первый вице-спикер Верховного Совета, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Нам удалось в Минске достичь договоренности, что к этой миссии, которая будет проходить под полным контролем ОБСЕ, которая напрямую вовлечена в минский процесс, присоединится офис Уполномоченного Верховного Совета по правам человека. Уже сегодня мы проводим техническое совещание о том, как будет происходить этот сбор отказов людей, не желающих переезжать на оккупированные территории», - заявила И.Геращенко.

По ее словам, ранее представители ОРДЛО, контролируемые РФ, категорически отказались от привлечения к этой миссии международного комитета Красного Креста и отменили договоренность о привлечении к процессу комитета специальной миссии ООН по правам человека.

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