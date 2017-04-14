Сегодня 14 апреля 2017 года, 11:46

Комитет поддержал ко второму чтению проект Трудового кодекса Украины

11 апреля с.г. состоялось заседание Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на котором рассмотрен вопрос о подготовке проекта Трудового кодекса Украины (№1658,) ко второму чтению. Об этом сообщается на сайте Комитета.

По обращению тех депутатов, которые не смогли присутствовать на заседании Комитета 15 марта 2017 при рассмотрении проекта Трудового кодекса ко второму чтению члены комитета проголосовали за пересмотр принятого решения об одобрении текста сравнительной таблицы с учетом поправок к проекту Трудового кодекса Украины, и вернулись к рассмотрения тех поправок и предложений, на которых настаивали народные депутаты.

Так, Комитетом поддержаны поправки:

народных депутатов Украины И. Геращенко в статью 3 (№56, №57), которые уточняют положения о запрете дискриминации в сфере трудовых отношений,

Л. Денисовой статье 12 (№138), которая обеспечивает участие в принятии нормативных актов работодателя всех профсоюзных организаций, действующих на предприятии,

А. Дроздика в статью 190 (№1233) о предоставлении оплачиваемого отпуска в случае получения работником второго высшего образования.

Кроме того, на просмотр были поставлены предложения народного депутата Украины А. Романовского к статьям 188-190 (№1230, №1231, №1232) об отнесении вопроса учебных отпусков к коллективно-трудовому регулированию. Однако, они не нашли поддержки членов Комитета и были отклонены.

В итоге, Комитетом принято решение одобрить текст сравнительной таблицы к нему с учетом проголосованных поправок народных депутатов Украины и рекомендовано парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом.

О предлагаемых новациях ТК читайте в материалах журналиста «ЮП» Виталия Дудина «Труд после обороны. Новации Трудового кодекса для военнослужащих» и «10 новаций Трудового кодекса для руководителей: угрозы, гарантии, коллизии».