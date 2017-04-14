Сегодня 14 апреля 2017 года, 11:46

Парламентарии одобрили назначение пенсии овдовевшим супругам чернобыльцев независимо от причины смерти

Верховный Совет Украины установил назначение пенсии потерявшим кормильца женам/мужьям участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС первой категории независимо от связи смерти их супругов с Чернобыльской катастрофой. Соответствующий законопроект №5594 поддержали 262 депутата.

Изменения вносятся в статью 54 закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Документом предусматривается отменить необходимость устанавливать причинную связь смерти с Чернобыльской катастрофой исключительно в случае приобретения права женами/мужьями умерших инвалидов из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1), на получение пенсии в связи с потерей кормильца.

В пояснительной записке отмечается, что в случае принятия законопроекта 6 627 супругов погибших ликвидаторов получат право на пенсии в связи с потерей кормильца, на что потребуется дополнительно 174 млн гривен в год.