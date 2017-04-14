Президент подписал Закон об усилении ответственности военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений», - говорится в сообщении.
Закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершение ими военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.
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