Сегодня 14 апреля 2017 года, 11:46

Президент подписал Закон об усилении ответственности военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений», - говорится в сообщении.

Закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершение ими военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.