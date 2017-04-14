Сегодня 14 апреля 2017 года, 11:46

Печерский райсуд арестовал акции «Укртелекома», - Генпрокурор

Печерский районный суд г.Киева арестовал акции телекоммуникационного оператора компании «Укртелеком» и «ТриМоб». Об этом написал генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Сегодня Печерский суд в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции «Укртелекома» и «ТриМоб»», - написал он.

Ю.Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура проводит расследование о незаконном выделении по указанию бывшего Президента Виктора Януковича 220 млн гривен из государственного бюджета и приватизации 93% акций «Укртелекома» по заниженной на 1,6 млрд гривен цене.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет.

НапомниСуд арестовал акции Укртелекома - Луценком, что в конкурсе по приватизации «Укртелекома» в 2011 году участвовала всего одна организация (инвестиционный фонд EPIC), которая купила компанию за 10,5 млрд гривен. Через год она перепродала «Укртелеком» компании СКМ Рината Ахметова.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания «Укртелеком» была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.