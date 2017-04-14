Сегодня 14 апреля 2017 года, 10:15

МинАПК инициирует запуск новой IT-платформы для аграриев

Министерство аграрной политики и продовольствия инициирует разработку и внедрение инновационной IT-платформы для всех, кто связан агробизнесом. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во время встречи с представителями компании «Киевстар», которая занимается разработкой технической составляющей платформы, передает пресс-служба ведомства.

«Мы инициируем создание глобальной платформы, которая станет удобным каналом коммуникации для всех, кто связан с глобальным аграрным бизнесом. Такая платформа сможет предоставить много возможностей для пользователей успешно обмениваться информацией и опытом», - отметил министр.

«Цель глобальной IТ-платформы состоит в том, чтобы найти новые уникальные возможности для тех, кто занимается агропромышленным комплексом, устанавливать открытые деловые связи между компаниями и внедрить новые технологии в АПК», - отмечается в пресс-релизе.

«Одним из элементов инновационной платформы станет мобильное приложение. Он будет разработан таким образом, что пользователи смогут получать отраслевую информацию (например, узнавать цены на продукцию, материалы, новости, погоду, советы и т.д.), проводить торговые операции, планировать и анализировать ведения своего бизнеса», - добавляет пресс-служба.

По предложению Министра, приложение будет иметь специальный чат для свободного общения, обмена опытом, знаниями, навыками, советами, идеями и предложениями.

IT-платформа будет рассчитана на всех занятых в аграрной сфере, потенциальных фермеров и тех, кто просто интересуется событиями агропромышленного комплекса.