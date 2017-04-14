Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания агрессии РФ, - спикер паламента

Изменения в Конституцию Украины в части децентрализации не могут быть приняты во втором чтении до окончания военной агрессии Российской Федерации на Украине и восстановления контроля над границей. Об этом заявил председатель Верховного Совета Андрей Парубий.
«Пока с оккупированных территорий не будут выведены российские войска, пока не будет восстановлен контроль над границей, мы не можем вступать в политические процессы... Могут быть разные варианты, может быть условный отзыв этой позиции», – заявил А.Парубий.
При этом спикер отметил, что Верховный Совет все же проводит децентрализацию через многие другие законодательные акты, например, по объединению общин.
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