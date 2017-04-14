Сегодня 14 апреля 2017 года, 10:15

Сегодня в парламенте состоится час вопросов к правительству

В Верховном Совете Украины сегодня, 14 апреля 2017 года, с 10:00 до 11:00 состоится час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Также парламент сегодня в первом чтении рассмотрит проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений) и проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения коррупции.