Игоря Билоуса уволили с поста главы Фонда госимущества

Народные депутаты проголосовали за освобождение И.Билоуса от должности Главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию.
Игорь Билоус возглавлял Фонд госуимущества с 19 мая 2015 года и написал заявление об отставке в понедельник, 10 апреля. До назначения на эту должность он был главой ГФС.
Соответствующее постановление № 6354 принято парламентом сегодня, 13 апреля.
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