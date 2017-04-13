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Сегодня 13 апреля 2017 года, 22:09

Игоря Билоуса уволили с поста главы Фонда госимущества

Народные депутаты проголосовали за освобождение И.Билоуса от должности Главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию.

Игорь Билоус возглавлял Фонд госуимущества с 19 мая 2015 года и написал заявление об отставке в понедельник, 10 апреля. До назначения на эту должность он был главой ГФС.

Соответствующее постановление № 6354 принято парламентом сегодня, 13 апреля.