Сегодня 13 апреля 2017 года, 20:39

Депутаты приняли Закон о частных детективах

На сегодняшнем заседании парламента депутаты приняли Закон "О частной детективной (розыскной) деятельности". За документ проголосовал 261 депутат.

Законодательным актом легализовано частную детективную деятельность.

Закон определяет общие правовые основы организации частной детективной (сыскной) деятельности, как одного из путей обеспечения конституционных гарантий человека и гражданина на защиту своих законных прав и интересов.

Согласно Закону, "Частная детективная деятельность основывается на принципах верховенства права, законности, диспозитивности, объективности и беспристрастности, соблюдение прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, уважения человеческого достоинства, добросовестности, независимости субъектов частной детективной (розыскной) деятельности, конфиденциальности и сохранения профессиональной тайны, взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами".

Законом установлено, что частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее трех лет, прошел соответствующее обучение с целью осуществления частной детективной (сыскной) деятельности и получивший в установленном законом порядке свидетельство о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью.

Законом также определены:

виды и правовой статус субъектов частной детективной (розыскной) деятельности;

процедуру выдачи свидетельств о праве на занятие частной детективной (розыскной) деятельностью;

виды детективных услуг, которые могут предоставляться субъектами частной детективной (розыскной) деятельности, права и обязанности этих субъектов;

вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность;

процедуру получения разрешения на приобретение, хранение и применение специальных средств и условия их применения;

осуществление контроля за деятельностью субъектов частной детективной (розыскной) деятельности.

Закон принят с технико-юридическими правками. Проект Закона зарегистрирован за №3726.