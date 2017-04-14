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6500 кандидатов изъявили желание стать судьей местного суда, - ВККС

14 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

6 500 заявлений о намерении стать судьей местного суда поступили в Высшую квалификационную комиссию. Об этом сообщается на странице ВККС в социальной сети.

«6500 кандидатов уже заявили о намерении стать судьей местного суда. Это – победа, в том числе, судебной реформы, потому что доверяют принципам, которые провозглашены в Конституции и законодательстве, доверяют ВККС, как органу, который проводит добор. Комиссия, в свою очередь, сможет качественно организовать добор для такого количества людей», - сообщил член ВККС Станислав Щотка.

Как ранее сообщала «ЮП», 3 апреля Высшей квалификационной комиссией судей Украины объявлен добор кандидатов на должность судьи местного суда с учетом 600 прогнозируемых вакантных должностей судей местного суда.

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Комментарии:»

7 14 апреля 2017 года 10:11 #

саме легше подати заявку, а нормально документи оформити, от де будуть проблеми))0

для Аскольда 14 апреля 2017 года 10:00 #

Пш..л вон из суда, взяточник. В мусорник его.

Askold 14 апреля 2017 года 09:56 #

Не нужно кричать раньше времени о победе и доверии! Скажете как минимум тогда, когда документы подадут, а количество зарегистрированных на страничке еще не показатель!
Дефицит кадров в судебной системе и как следствие увеличение нагрузки и ухудшение качества - вот это показатель.

ВККСУ 14 апреля 2017 года 09:32 #

На 9.30 уже 7823 кандидата

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