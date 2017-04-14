Сегодня 14 апреля 2017 года, 10:15

6500 кандидатов изъявили желание стать судьей местного суда, - ВККС

6 500 заявлений о намерении стать судьей местного суда поступили в Высшую квалификационную комиссию. Об этом сообщается на странице ВККС в социальной сети.

«6500 кандидатов уже заявили о намерении стать судьей местного суда. Это – победа, в том числе, судебной реформы, потому что доверяют принципам, которые провозглашены в Конституции и законодательстве, доверяют ВККС, как органу, который проводит добор. Комиссия, в свою очередь, сможет качественно организовать добор для такого количества людей», - сообщил член ВККС Станислав Щотка.

Как ранее сообщала «ЮП», 3 апреля Высшей квалификационной комиссией судей Украины объявлен добор кандидатов на должность судьи местного суда с учетом 600 прогнозируемых вакантных должностей судей местного суда.