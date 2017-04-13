Сегодня 13 апреля 2017 года, 19:08

Украина перейдет на хранение данных по технологии блокчейн

13 апреля правительство Украины и блокчейн-компания Bitfury подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны предварительно договорились о переводе госреестров Украины на систему блокчейн.

Bitfury Group - блокчейн-компания с офисами в США и в других странах. Ее директор - Валерий Вавилов, известный на Украине как сооснователь файлообменника EX.ua.

Он отметил, что это самая крупная сделка с правительством касательно технологии блокчейн. Она включает в себя передачу всех электронных правительственных данных Украины на платформу блокчейн.

«Безопасная государственная система, построенная на блокчейн, может обеспечить миллиарды долларов активов и оказать значительное социальное и экономическое воздействие во всем мире», - заявил Вавилов.

Это второй блок-проект Bitfury для правительственных структур. В апреле 2016 г компания подписала соглашение с Грузией о проведении эксперимента - запуска первого блокчейн-реестра по регистрации прав на землю.

Также блокчейн в целях государственного управления начали использовать Швеция и Эстония, однако украинский проект намного превосходит их по масштабам.

На сегодня BitFury является одной из крупнейших инфраструктурных и процессинговых компаний на этом специфическом рынке.

У компании есть офисы в Сан-Франциско, Вашингтоне, Амстердаме, Лондоне, Гонконге, а серверы размещены в Грузии и Исландии.

Напомним, блокчейн собираются внедрить в банковской сфере. Блокчейн – это распределенное хранение баз данных, в которых отсутствует единый главный сервер. Фактически это архитектурный подход к хранению, обработке и синхронизации данных. Информация защищается с помощью цифровых подписей и хранится неразрывно со всей историей изменений.