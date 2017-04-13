Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 апреля 2017 года, 19:08

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украина перейдет на хранение данных по технологии блокчейн

13 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

13 апреля правительство Украины и блокчейн-компания Bitfury подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны предварительно договорились о переводе госреестров Украины на систему блокчейн.

Bitfury Group - блокчейн-компания с офисами в США и в других странах. Ее директор - Валерий Вавилов, известный на Украине как сооснователь файлообменника EX.ua.

Он отметил, что это самая крупная сделка с правительством касательно технологии блокчейн. Она включает в себя передачу всех электронных правительственных данных Украины на платформу блокчейн.

«Безопасная государственная система, построенная на блокчейн, может обеспечить миллиарды долларов активов и оказать значительное социальное и экономическое воздействие во всем мире», - заявил Вавилов.

Это второй блок-проект Bitfury для правительственных структур. В апреле 2016 г компания подписала соглашение с Грузией о проведении эксперимента - запуска первого блокчейн-реестра по регистрации прав на землю.

Также блокчейн в целях государственного управления начали использовать Швеция и Эстония, однако украинский проект намного превосходит их по масштабам.

На сегодня BitFury является одной из крупнейших инфраструктурных и процессинговых компаний на этом специфическом рынке.

У компании есть офисы в Сан-Франциско, Вашингтоне, Амстердаме, Лондоне, Гонконге, а серверы размещены в Грузии и Исландии.

Напомним, блокчейн собираются внедрить в банковской сфере. Блокчейн – это распределенное хранение баз данных, в которых отсутствует единый главный сервер. Фактически это архитектурный подход к хранению, обработке и синхронизации данных. Информация защищается с помощью цифровых подписей и хранится неразрывно со всей историей изменений.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1007) от 11/04/17 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007)
Государство и юристы

Минздрав переубеждает

Отрасли практики

Проверка подтекста

Судебная практика

Прямое включение

Тема номера:

Игра в монополию

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • aequo
    integrites
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом