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Парламент ратифицировал конвенцию с Мальтой об избежании двойного налогообложения

13 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Верховный Совет Украины поддержал за основу и в целом законопроект №0141 «О ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокола к нему». Документ поддержали 280 народных депутатов.

Так, вышеупомянутая конвенция вводит ставки и порядок налогообложения, отличные от предусмотренных действующим законодательством Украины, поэтому документ подлежит ратификации парламентом. Необходимость заключения конвенции и протокола объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами Украины и Мальты, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции: во-первых, в государстве, в котором получатель дохода является резидентом, во-вторых, в государстве, в которой осуществляется деятельность, в отношении которой возникает доход.

Поэтому эта конвенция будет способствовать, во-первых, избежанию двойного налогообложения, во-вторых, предотвращению уклонения от уплаты налогов и, в-третьих, взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли. Это особенно важно в отношении Украины, поскольку ее действующее налоговое законодательство предусматривает избежание двойного налогообложения только на основе подписания двусторонних международных соглашений. Реализация проекта закона не требует дополнительного бюджетного финансирования.

«В результате заключения указанной конвенции предприниматели обеих стран получат гарантии того, что доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению. Конвенция также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этого другого государства», - отмечается в пояснительной записке.

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