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При НАПК начал работу Общественный совет

13 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции состоялось учредительное заседание Общественного совета при НАПК.

Как отмечает пресс-служба НАПК, во время заседания принято Положение об Общественном совете, которое будет подано для утверждения на заседание НАПК ближайшее время.

В соответствии с Положением Общественный совет является консультативно-совещательным органом, образованным для обеспечения участия граждан в формировании и реализации государственной политики в сфере предотвращения коррупции.

Также Общественный совет будет заслушивать информацию о деятельности, выполнения планов и задач НАПКа, утверждать ежегодные отчеты о его деятельности, предоставлять заключения по результатам экспертизы проектов актов Национального агентства, делегировать для участия в заседаниях НАПК своего представителя с правом совещательного голоса.

Задачами Общественного совета, среди прочего, является осуществление общественного контроля за деятельностью НАПК, содействие взаимодействию НАПК с органами власти, общественными объединениями, политическими партиями, международными организациями, средствами массовой информации, правоохранительными органами.

Напоминаем, что состав Общественного совета при НАПК утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2017 № 231-р.

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