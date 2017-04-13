Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 апреля 2017 года, 17:37

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НАПК проведет полную проверку деклараций 9 судей

13 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает проводить полную проверку деклараций еще 18 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Решение принято на заседании НАПК.

Как отмечают в пресс-службе агентства, основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации 8 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 3 народных депутатов Украины, 2 прокуроров, судьи Одесского районного суда, представителей Министерства образования и науки, Государственной фискальной службы, Высшего совета правосудия и Национальной полиции.

Началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия соответствующего решения.

Кроме того, в НАПК сообщили о 22 случаях отказа в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1007) от 11/04/17 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007)
Государство и юристы

Минздрав переубеждает

Отрасли практики

Проверка подтекста

Судебная практика

Прямое включение

Тема номера:

Игра в монополию

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • Antika
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом