Сегодня 13 апреля 2017 года, 17:37

НАПК проведет полную проверку деклараций 9 судей

Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает проводить полную проверку деклараций еще 18 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Решение принято на заседании НАПК.

Как отмечают в пресс-службе агентства, основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации 8 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 3 народных депутатов Украины, 2 прокуроров, судьи Одесского районного суда, представителей Министерства образования и науки, Государственной фискальной службы, Высшего совета правосудия и Национальной полиции.

Началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия соответствующего решения.

Кроме того, в НАПК сообщили о 22 случаях отказа в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений.