Парламент ввел мораторий на банкротство госшахт

Верховный Совет принял закон о восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий. За соответствующее решение депутаты проголосовали на заседании в четверг.
«На срок до 1 января 2019 года останавливаются исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений относительно государственных угледобывающих предприятий и снимаются аресты и запреты отчуждения их имущества, кроме решений о выплате зарплаты, выходного пособия, других выплат», - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, дела о банкротстве государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2019 года не возбуждаются.
«Дела о банкротстве угледобывающих предприятий, возбужденные до вступления в силу данного закона, подлежат прекращению, кроме случаев, когда ликвидация происходит по решению собственника», - говорится в документе.
Сохранить:
Контакты:
Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: