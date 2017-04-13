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Парламент ввел мораторий на банкротство госшахт

13 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Совет принял закон о восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий. За соответствующее решение депутаты проголосовали на заседании в четверг.

«На срок до 1 января 2019 года останавливаются исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений относительно государственных угледобывающих предприятий и снимаются аресты и запреты отчуждения их имущества, кроме решений о выплате зарплаты, выходного пособия, других выплат», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, дела о банкротстве государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2019 года не возбуждаются.

«Дела о банкротстве угледобывающих предприятий, возбужденные до вступления в силу данного закона, подлежат прекращению, кроме случаев, когда ликвидация происходит по решению собственника», - говорится в документе.

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