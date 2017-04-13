ВХСУ не признал заключенным договор между компаниями по внедрению услуги переноса номера

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между Украинским государственным центром радиочастот и «Эс Ай Центр» по внедрению в стране услуги переноса номера (MNP).
«Высший хозяйственный суд, рассмотрев кассационную жалобу ООО «Диалинк», отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между Украинским государственным центром радиочастот и «Эс Ай Центр» по внедрению в стране MNP и отправил дело на новое рассмотрение», - говорится в сообщении.
Согласно ему, из-за этого решения процесс внедрения MNP приостановлен минимум на несколько месяцев.
«Следует отметить, что приведенное выше судебное решение приостановило проект по внедрению MNP почти на финише: на этой неделе команда «Эс Ай Центр» планировала завершить процесс установки и настройки основного оборудования на площадке резервного центра обработки данных»,- отмечается в пресс-релизе.
Напомним, что IT-компания «Эс Ай Центр» выиграла тендер на внедрение услуги переноса номера при смене оператора, предложив цену в 39,6 млн гривен.
Сохранить:
Контакты:
Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: