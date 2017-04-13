Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 апреля 2017 года, 17:37

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВХСУ не признал заключенным договор между компаниями по внедрению услуги переноса номера

13 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между Украинским государственным центром радиочастот и «Эс Ай Центр» по внедрению в стране услуги переноса номера (MNP).

«Высший хозяйственный суд, рассмотрев кассационную жалобу ООО «Диалинк», отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между Украинским государственным центром радиочастот и «Эс Ай Центр» по внедрению в стране MNP и отправил дело на новое рассмотрение», - говорится в сообщении.

Согласно ему, из-за этого решения процесс внедрения MNP приостановлен минимум на несколько месяцев.

«Следует отметить, что приведенное выше судебное решение приостановило проект по внедрению MNP почти на финише: на этой неделе команда «Эс Ай Центр» планировала завершить процесс установки и настройки основного оборудования на площадке резервного центра обработки данных»,- отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что IT-компания «Эс Ай Центр» выиграла тендер на внедрение услуги переноса номера при смене оператора, предложив цену в 39,6 млн гривен.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1007) от 11/04/17 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007)
Государство и юристы

Минздрав переубеждает

Отрасли практики

Проверка подтекста

Судебная практика

Прямое включение

Тема номера:

Игра в монополию

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом