Сегодня 13 апреля 2017 года, 16:06

Украина подала новые доказательства в Евросуд по крымскому делу, - П.Петренко, министр юстиции

Украина предоставила новые, интересные доказательства в Европейский суд по правам человека по иску против Российской Федерации в отношении Крыма. Об этом сказал сегодня на брифинге министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Могу сказать одно, что с теми доказательствами и теми объяснениями, которые мы подали по первой крымской деле, шансов у россиян врать и то опровергать практически нет. Я сейчас не хочу давать какие-то сигналы до следующей среды до вынесения промежуточного решения в Международном суде ООН. 19 числа будет решение по нашему ходатайству о принятии мер против России», - сказал он.

П.Петренко также добавил, что сразу после этого решения Минюст проинформирует о следующих шагах и о новых доказательства, подали по этому делу.

«Очень интересные доказательства, опровергающие много лжи российских представителей и российской пропаганды», - резюмировал министр.

Напомним, 9 марта заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что решение международного суда ООН по иску Украина против России будет принято до конца апреля.