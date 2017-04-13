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Депутаты поддержали закон о рынке электроэнергии

13 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Верховный Совет Украины поддержал в ходе повторного второго чтения законопроект №4493 о рынке электроэнергии. За документ проголосовали 277 депутатов парламента.

Отметим, документом предусматривается внедрить новый сегмент рынка - внутреннесуточный рынок, на котором возникают отношения между участниками этого рынка и оператором рынка по покупке-продаже электроэнергии непосредственно в пределах суток физической поставки электроэнергии для уменьшения отклонений фактического производства/потребления от заявленного на рынке «на сутки вперед».

Также дополняется перечень участников рынка новым участником - трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий закупку электроэнергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи потребителю. В пояснительной записке подчеркивается, что существование трейдеров на рынке электроэнергии должно положительно повлиять на ликвидность рынка и будет способствовать ограничению значительных колебаний цен на рынке.

Предусматривается, что правительство принимает решение о временной поддержке отдельных теплоэлектроцентралей для проведения их реконструкции.

Так, документ предусматривает полное выполнение требований Третьего энергетического пакета ЕС по юридическому и организационному обособлению деятельности по распределению и передаче электроэнергии от других видов деятельности, что является условием для введения экономической конкуренции на рынке электроэнергии.

Законом также вводится новый механизм поддержки производителей электроэнергии по «зеленому» тарифу на замену Фонду урегулирования дислабанса стоимости. Так устанавливается, что весь объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, закупает гарантированный покупатель. При этом его расходы, связанные с такой закупкой, компенсируются оператором передачи.

Отметим, что поправки, которые были вынесены профильным комитетом к повторному второму чтению, были поддержаны одним голосованием без рассмотрения.

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