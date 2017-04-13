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Эксперты обсудили практические аспекты деятельности частных детективов на Украине

13 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В обществе сформировалось представление о том, что частные детективы беспринципны и готовы на нарушение закона. Но это миф, т.к. утратить работу на данном рынке очень легко в случае потери репутации. Об этом рассказал в докладе Игорь Цминский, исполнительный секретарь общественного объединения «Украинский Детективный Союз», директор группы детективных предприятий «Компания частных расследований» во время выступления семинаре-практикуме «Корпоративная разведка - скрытые возможности бизнеса». Чаще всего частные детективы используются для получения генеалогической информации и корпоративной разведки. Частные детективы гарантируют заказ, выполняемый их партнерами в других странах. Г-н Цминский предостерег адвокатов от использования частных адвокатов для незаконных методов получения информации. Услуги могут стоить несколько тысяч евро.

Об аутсорсинге как инновационном подходе в использовании частных детективов рассказал Сергей Сеник, президент общественного объединения «Всеукраинская Ассоциация Частных Детективов», директор Детективного агентства «Один». Причинами использовать такие услуги являются: стремление сохранить коммерческую тайну, тайну о теневой составляющей бизнеса и обеспечение контроля. Спикер отметил, что на Западе фирмы делают выбор в пользу внешних фирм, тогда как на Украине используются внутренние службы безопасности с раздутым штатом. Резюмируя, он подчеркнул, что частные детективы не берутся за заказы, которые невозможно выполнить. Среди прочего, в США они занимаются поиском лиц, сбежавших после освобождения под залог. В случае необходимости украинские частные детективы обращаются к другим специалистам: юристам, полиграфологам, охранникам, специалистам конкурентной разведки.

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