Сегодня 13 апреля 2017 года, 16:06

Киевсовет подал апелляцию на решение суда об отмене запрета продажи алкоголя ночью

Киевский городской совет сегодня подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева по поводу ограничения реализации алкоголя с 23:00 до 10:00. Об этом заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

В.Бондаренко подчеркнул, что информация о том, что Хозяйственный суд Киева якобы отменил решение Киевсовета об ограничении реализации алкоголя с 23:00 до 10:00, которая появилась в некоторых СМИ вчера, 12 апреля, не соответствует действительности.

«На самом деле это очередная манипуляция горе-бизнесменов. Данным решением суд обязал Киевский городской совет прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции путем отмены решения от 22.09.2016 № 19/1023 «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве». Ранее Киевсовет это обязало сделать и Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины. Но, по состоянию на данное время, решение Киевсовета об ограничении реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 – действующее», – отметил В.Бондаренко.

Он напомнил, что решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в ночное время поддержали все без исключения депутатские фракции, 86 голосов «за» – это реакция на обращения избирателей. Также Бондаренко сообщил, что в 2014 году среди лиц, совершивших преступления, 4,5% находились в состоянии алкогольного опьянения. В 2015 году такой процент уже составлял 3,1%, в 2016 году – 2,3%. В январе-феврале 2017 года – 1,3%.

«Следовательно, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, за 4 года сократилось в 4 раза. Эта статистика свидетельствует о необходимости указанного ограничения на территории Киева», - подчеркнул он.

«Решения суда принимаются именем Украины. Решения суда, вступившие в законную силу, обязательны для исполнения. Киевсовет сегодня подал апелляционную жалобу. Мы будем бороться до конца! Вступит в законную силу решение – будем выполнять. Но в отмену ограничения реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 не верю. Убежден, такое решение точно не на пользу городу», - подчеркнул В.Бондаренко.