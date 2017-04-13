Сегодня 13 апреля 2017 года, 16:06

В правительстве рассчитывают, что до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть

Правительство ожидает, что к концу года за счет увеличения пенсий и минимальной заработной платы количество заявок на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшится на треть. Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«В связи с ростом заработной платы, в связи с ростом пенсий, количество людей, которые получают субсидии, конечно, будет уменьшаться. Если на первое января 2017 года было 7,5 млн субсидиантов, то в результате всех этих событий мы ожидаем, что на первое января 2018 года их ориентировочно будет 5 млн, то есть на треть меньше», — сказал министр.