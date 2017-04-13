Сегодня 13 апреля 2017 года, 14:35

Евросуд: РФ должна выплатить более 3 млн евро по «делу Беслана»

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу пострадавших от трагедии в Беслане против России, обязав ее выплатить более 3 млн евро. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Евросуд признал, что РФ нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права человека на жизнь.

Трагедия в Беслане (Северная Осетия) произошла в сентябре 2004 года, когда террористы захватили школу и детей в качестве заложников. Во время освобождения школы российскими силовиками более 330 человек погибли, включая более 180 детей. Более 750 были ранены.

Обращение в Европейский суд по правам человека подали 409 граждан России, чьи родные погибли или пострадали во время трагедии, или они сами побывали в заложниках в бесланской школе.

Суд, в частности, признал, что российские государственные органы не приняли достаточных превентивных мер для предотвращения захвата школы – при том, что власть имела достаточно информации о планируемом в регионе террористическом акте против образовательного учреждения.

Кроме этого, суд признал неудовлетворительным проведенное после теракта расследование, которое не позволило определить, было ли применение российскими силовиками силы в сложившейся ситуации обоснованным.

Суд также признал серьезные недостатки в планировании операции по освобождению заложников и установил нарушение Европейской конвенции по правам человека в части применения силами безопасности летальных средств при проведении операции.

Страсбургский суд постановил, что в качестве компенсации заявителям должно быть возмещено 2 млн 995 тыс. евро. Кроме того, им должно быть возмещено 88 тыс. евро расходов, связанных с судебным процессом. Россия имеет право подать апелляцию на это решение.