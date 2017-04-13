Сегодня 13 апреля 2017 года, 14:35

Парламент избрал одного из двух представителей в комиссию по отбору членов НКРЭКУ

Верховный Совет Украины поддержал проект постановления №6357 «Об определении представителя Верховного Совета в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг». В частности, за документ проголосовали 229 народных депутатов.

«Выбрать по представлению Комитета Верховного Совета Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства членом Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Шульгу Юрия Ивановича», - сказано в документе.

При этом парламентарии провалили голосование за проект постановления №6356 относительно избрания в состав НКРЭКУ Константина Запайщикова сроком на 3 года на общественных началах. Постановление поддержали лишь 214 нардепов, а возвращение к голосованию за него - несколько раз 221 народный депутат.