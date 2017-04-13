Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 апреля 2017 года, 14:35

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Парламент избрал одного из двух представителей в комиссию по отбору членов НКРЭКУ

13 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Совет Украины поддержал проект постановления №6357 «Об определении представителя Верховного Совета в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг». В частности, за документ проголосовали 229 народных депутатов.

«Выбрать по представлению Комитета Верховного Совета Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства членом Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Шульгу Юрия Ивановича», - сказано в документе.

При этом парламентарии провалили голосование за проект постановления №6356 относительно избрания в состав НКРЭКУ Константина Запайщикова сроком на 3 года на общественных началах. Постановление поддержали лишь 214 нардепов, а возвращение к голосованию за него - несколько раз 221 народный депутат.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1007) от 11/04/17 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007)
Государство и юристы

Минздрав переубеждает

Отрасли практики

Проверка подтекста

Судебная практика

Прямое включение

Тема номера:

Игра в монополию

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • integrites
  • АФ «Династия»
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    Antika
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом