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Сегодня 13 апреля 2017 года, 13:05

Команда Pavlenko Legal Group отстояла интересы банка в Высшем хозяйственном суде Украины

Команда Pavlenko Legal Group одержала победу в Высшем хозяйственном суде Украины в споре о взыскании задолженности в пользу клиента.

Данный проект примечателен тем, что ВХСУ отменил постановление суда апелляционной инстанции в части отсрочки выполнения решения суда до 2018 года. Таким образом, суд не допустил необоснованного нарушения права клиента по взысканию крупной задолженности в срок, предусмотренный законом.

Проект сопровождался юристом Pavlenko Legal Group Григорием Павленко под руководством управляющего партнера Александры Павленко и руководителя судебной практики Елены Перцовой.