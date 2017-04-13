Команда Pavlenko Legal Group отстояла интересы банка в Высшем хозяйственном суде Украины

Команда Pavlenko Legal Group одержала победу в Высшем хозяйственном суде Украины в споре о взыскании задолженности в пользу клиента.
Данный проект примечателен тем, что ВХСУ отменил постановление суда апелляционной инстанции в части отсрочки выполнения решения суда до 2018 года. Таким образом, суд не допустил необоснованного нарушения права клиента по взысканию крупной задолженности в срок, предусмотренный законом.
Проект сопровождался юристом Pavlenko Legal Group Григорием Павленко под руководством управляющего партнера Александры Павленко и руководителя судебной практики Елены Перцовой.
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