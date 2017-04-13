Сегодня 13 апреля 2017 года, 13:05

Д.Переселкин, руководитель департамента развития Youcontrol рассказал о выявлении потенциальных мошенников на примере случаев 2016 года

О выявлении потенциальных мошенников на примере случаев 2016 года рассказал Денис Переселкин, руководитель департамента развития (Youcontrol) во время выступления на семинаре-практикуме «Корпоративная разведка - скрытые возможности бизнеса».

В одном кейсе говорилось о двух компаниях, участвующих в одних и тех же тендерах. Прямой связи между ними не было, они были зарегистрированы в разных городах. Но связь была установлена по косвенным признакам: основатели проживали в одном доме, хотя и в разных квартирах. На этом основании было сделано предположение, что лица были знакомы.

Рассказывая о мошенничестве с использованием банкротства, спикер советовал смотреть данные на сайте ВХСУ, а не в ЕГР. Имеются факты, когда на сайте ВХСУ оглашалось возбуждение производства по банкротству, но в ЕГР еще месяц компания значилась не пребывающей в стадии банкротства.

Паутина аффилированных связей, судебные решения и проблемы с налоговой - общие признаки, объединяющие конвертцентры и прочие сомнительные компании.

Опрос участников рынка является более надежным способом определения репутации фирмы, чем поверхностный мониторинг СМИ, подчеркнул в своей презентации Павел Верхняцкий. Рассказывая об опыте выявления мошенничества, он назвал случай, когда потенциальный контрагент организовал официальный приём на предприятии, но после проведенного визита без предупреждения, на объекте не удалось выявить сотрудников. Нередко реальный бенефициар легально не связан с юрлицом, а находится «в стороне». Занимаясь поиском информации в условиях ее дефицита, важно правильно избрать источники - некоторые из них могут быть заангажированы. Использование «живых» источников возможно в таких вопросах как установление конфликта интересов и поиск активов.

«Мы не даем заключений, мы даем информацию клиенту», - так выразил спикер квинтэссенцию метода HUMINT. Клиент принимает решение на основе предоставленной информации.