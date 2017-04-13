Сегодня 13 апреля 2017 года, 13:05

О.Гордиенко рассказала о проблемных вопросах украинского законодательства и ожиданиях инвесторов

Оляна Гордиенко, директор по управлению ЕБРР, в недавнем прошлом – член НКЦБФР, в рамках своего выступления на круглом столе «M&A на Украине: индикаторы роста» сосредоточилась на законодательных изменениях с позиций привлечения инвестора. Отметив, что «инвесторы смотрят на Украину много лет — с этим проблем нет, мы большая страна и у нас есть что им предложить», г-жа Гордиенко рассказала, что основные вызовы лежат в плоскости коммуникации с инвесторами и, подчас, отсутствием системного подхода отдельных чиновников. Она также обратила внимание на первоочередные законодательные изменения (в частности, сегодня запланировано рассмотрение законопроекта об ООО в парламенте), необходимости реформирования корпоративного управления, внедрения концепции ownership policy.

Г-жа Гордиенко призвала участников рынка, юристов, более активно подключаться к реформам, доносить до органов власти позицию и ожидания инвесторов.

«Хочется, чтобы была выработана, одобрена, а главное — осознана концепция того, что мы приватизируем, а если не приватизируем, то как управляем. От этого выиграют все», — резюмировала Оляна Гордиенко.