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Председатель АМКУ Ю.Терентьев: «Мы не орган, который разрешает сделку, но орган, который ее оценивает с позиций последствий для конкуренции»

13 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Об основных тенденциях в сфере контроля за концентрациями в 2016 году участникам круглого стола «M&A на Украине: индикаторы роста» рассказал Юрий Терентьев, председатель Антимонопольного комитета Украины. Одной из важных задач ведомства он назвал создание проконкурентных условий на рынке. Вторым блоком г-н Терентьев выделил собственно контроль за концентрациями, третьим – предоставление разрешений на концентрацию. Комментируя ситуацию с трансграничными M&A он отметил, что синхронизация процессов и требований в разных юрисдикциях требует колоссальных усилий юристов, сопровождающих сделку. Презентуя статистику разрешений, выданных АМКУ, Юрий Терентьев подчеркнул, что оценить эффекты от изменения пороговых значений сделок, требующих разрешениях Комитета, можно будет оценить лишь по итогам 2017 года. А анализируя секторальное распределение следок он подчеркнул, что статистика по-прежнему «засорена» трансграничными файлингами.

Председатель АМКУ, основываясь на конкретных примерах в сфере телекоммуникаций, банковском секторе, агросфере, рассказал о подходах Комитета при рассмотрении концентраций. В частности, в контексте агрорынка г-н Терентьев отметил, что все больше внимания уделяется вопросу концентрации земельных банков, а также особенностей определения границ региональных рынков.

«В 2016 году было 106 заявлений было возвращено без рассмотрения» – рассказал Юрий Терентьев, основанная причина – неполное раскрытие информации об отношениях контроля. Причем, отношения контроля изучаются АМКУ комплексно.

В завершение своего выступления г-н Терентьев рассказал о подходах к оценке M&A сделок с точки зрения баланса интересов участников концентрации и последствий для рынка в целом, а также презентовал алгоритмы оценки горизонтальных концентраций субъектов хозяйствования.

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