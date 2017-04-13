Сегодня 13 апреля 2017 года, 14:35

Минсоцполитики предлагает создать в 2018 году службу социальных инспекторов

В Министерстве социальной политики Украины со следующего, 2018 года предлагают создать специальную социальную комиссию для объектитвной проверки деятельности органов социальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Директор Департамента государственной социальной помощи Виталий Музыченко сообщил, что был разработан и подан в Верховный Совет проект Закона Украины «Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки», которым вводится социальная инспекция. Этим законопроектом предполагается создать с 1 января 2018 социальную инспекцию, как территориальный орган Минсоцполитики в регионах, чтобы обеспечивать комплексный подход по контролю за правильностью реализации законодательства при предоставлении социальной поддержки населению.

«Сегодня социальные инспекторы подчинены местным органам социальной защиты и не могут беспристрастно проверять их деятельность. Ведь все жалобы от граждан возвращаются на места, фактически, к рассмотрению теми же работниками, на действия которых жалуются люди. создание эффективной системы контроля за предоставлением социальной поддержки позволит повысить ответственность государственных служащих и позволит оказывать помощь только тем, кто в ней действительно нуждается», - заявил В.Музыченко.