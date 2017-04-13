Сегодня 13 апреля 2017 года, 11:34

И.Билоус рассказал, что может активизировать приватизацию на Украине и рынок M&Aв целом

Игорь Билоус, председатель Фонда государственного имущества Украины, свое выступление на круглом столе «M&A на Украине: индикаторы роста» посвятил анализу перспектив приватизации на Украине. «Приватизация будет» —заявил председатель ФГИУ, уточнив, что она и сейчас происходит, но малая и средняя, а активизация большой приватизации зависит от парламента и необходимости принятия ряда законодательных изменений. Он в частности рассказал о ходе и перспективах приватизации в отрасли энергетики. А комментируя ситуацию с приватизацией ОПЗ, он отметил что предприятие сейчас работает, а его приватизация зависит от ситуации на рынке в целом – «если условия будут благоприятными, завод будет продан».

Игорь Билоус также рассказал о ключевых положениях законопроекта, разработанного для запуска приватизации: в частности, предусматриваются особые условия для большой приватизации. Что касается малой приватизации, ее предлагается проводить с активным использованием системы электронных торгов. Кроме того, он остановился на других инициативах, которые будут способствовать активизации украинского рынка M&A.