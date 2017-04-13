Сегодня 13 апреля 2017 года, 13:05

Парламент разрешил иностранцам-участникам Евромайдана присваивать звание Героя Украины

Верховный Совет разрешил в исключительных случаях присваивать иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали участие в Евромайдане и погибли, звание Героя Украины. Соответствующий президентский законопроект поддержали 235 народных депутатов.

Законопроектом предлагается дополнить раздел V «Заключительные положения» Закона Украины «О государственных наградах Украины» пунктом 31, предусмотрев, в частности, что звание Герой Украины может быть присвоено, в виде исключения, посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014).